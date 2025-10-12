Más familias evacuadas, sube nivel de los ríos

CIUDAD VALLES.- Sube a 1 mil 360 familias evacuadas el número que maneja Protección Civil Estatal por las crecientes de los ríos. Arribó personal de la Marina Armada de México para apoyar en estos momentos de crisis.

Esta mañana, la dirección de PC Estatal, apostada desde hace dos días en la Huasteca Sur, recibió a 65 elementos de la Secretaría de Marina para que apoyen en las labores de rescate y de movilización que se ha planeado desde que los ríos comenzaron a subir sus niveles con las lluvias de la semana que está por terminar.

De acuerdo con Mauricio Ordaz Flores, director de PC Estatal, las acciones se concentrarán en los municipios que baña el Moctezuma, como San Vicente, Tanquián y Tamazunchale con la finalidad de seguir con la evacuación, como el caso del ejido Movimiento Huasteco, confín de San Vicente en el que los pobladores fueron orillados por la creciente a subir al techo de sus casas.

Los afectados por las lluvias han sido repartidos en 66 albergues que han sido habilitados en la Huasteca Sur para resguardar a quienes han perdido todo lo material.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí