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Medina junior dejaría presidencia del Verde

Por Redacción

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Medina junior dejaría presidencia del Verde
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      CIUDAD VALLES.- Comienza a circular la posibilidad de que David Medina Avendaño podría dejar el cargo como presidente del Verde Ecologista en Valles, cargo al que fue encomendado hace menos de seis meses.

      Fuentes cercanas al Partido Verde de Valles y de la capital potosina apuntan a que el hijo del actual alcalde de Valles, homónimo de éste, estaría considerando dejar la responsabilidad como el dirigente del partido político más poderoso del Estado.

      Medina Avendaño no se ha querido pronunciar al respecto, pero dentro del partido, algunos liderazgos que lo han acompañado en los casi seis meses de estar al frente del instituto político ya no han aparecido cerca de eventos o de trabajo cotidiano.

      Medina Avendaño recibió la presidencia del Verde el 23 de febrero pasado, en un evento multitudinario, en el Manuel Gómez Morín, donde el discurso final fue emitido por la senadora Ruth González Silva.

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