Mejorará la seguridad pública: Diputado

RIOVERDE.- Ante el incremento de la inseguridad en el país, diputado federal pide que se le de un voto de confianza a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Nacional, para que se empiecen a ver buenos resultados.

Aunque es de llamar la atención que en Guanajuato se registraron 155 homicidios dolosos en el mes de julio, mientras que en Guerrero se ha incrementado la ola de violencia, donde perdieron la vida la semana pasada más de 10 policías comunitarios y son comunes los homicidios.

También se tienen registrados como estados inseguros Jalisco y Zacatecas, entre otros.

El diputado federal Oscar Bautista Villegas señaló que se aprobó una fuerte cantidad de recursos al tema de la seguridad pública por parte de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, pero los resultados ya saldrán a la luz pública. Se aplican medidas y se está mejorando la seguridad pública en todos los rubros en todos los Estados del país.

Hay que darle la oportunidad para que en corto plazo empiecen a entregar buenos resultados, puntualizó.