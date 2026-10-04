Miles de perros y gatos callejeros

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CIUDAD VALLES.- Alrededor de 10 mil perros y gatos callejeros pueblan la Huasteca norte, de acuerdo con cálculos del departamento de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria V, Edwin Lárraga Sánchez.

El funcionario comentó que el último censo hecho en los municipios de Valles, El Naranjo, Tamuín, Ébano y Tamasopo arrojó que hay alrededor de 103 mil perros y gatos caseros o con dueño (con una proporción 70/30 por ciento a favor de los perros) y la estimación es que un 10 por ciento se encuentra en situación de calle.

Manifestó que el problema de los perros y gatos callejeros puede obviarse con la esterilización y que hay que hacer caso de las campañas que hace la Jurisdicción Sanitaria V y que se pueden solicitar en esta instancia, mediante un proceso de gestión para que acudan al barrio o colonia que lo requiera.