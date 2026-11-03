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Miles de visitantes en los cementerios

Por Redacción

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Miles de visitantes en los cementerios
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      CIUDAD VALLES.- Espera la directora de Panteones Municipales, Nancy Cuéllar Hernández batir el récord de seis mil visitantes que tuvo en el Xantolo del año pasado, en los tres panteones del Municipio.

      Los días de Todos Santos del año pasado hubo seis mil personas visitando sepulcros en los cementerios, sin embargo, la enorme mayoría se congrega en el cementerio de la Hidalgo, en donde el área supera las cinco hectáreas de terreno y en donde hay más de cinco mil tumbas.

      La afluencia desde el día 1 suele ser copiosa y desde las siete de la mañana hasta ya entradas las seis de la tarde suele haber visitantes que van a visitar a los que se les adelantaron con música, religiosidad y para hacer limpieza de las tumbas, en honor a los difuntos.

      Pero ahora se ha visto una mayor cantidad de familias que acuden a visitar las tumbas.

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