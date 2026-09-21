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Motociclista derrapa y sufre severas lesiones

Por Redacción

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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Motociclista derrapa y sufre severas lesiones
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      CIUDAD Fernández.- Joven motociclista sufre accidente al derrapar, su estado de salud es delicado debido a las severas lesiones que sufrió.  

      Los hechos ocurrieron en la calle Porfirio Díaz en el callejón de Rodano, cuando un jovencito de 14 años de edad conducía una motocicleta a exceso de velocidad.

       El jovencito derrapó y sufrió una lesión severa en el cráneo.  

      Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja quienes le brindaron los primeros auxilios, pero al confirmar las lesiones de gravedad que sufrió el jovencito, lo trasladaron a recibir atención médica especializada al Hospital Regional de Rioverde, donde quedó internado y a reserva de las reacciones que tenga debido a las lesiones sufridas, quedará internado por algunos días.

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