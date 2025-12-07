Motociclista impacta contra un automóvil
CIUDAD VALLES.- Un hombre resultó lesionado en un choque entre una motoneta y un vehículo sobre la avenida Emiliano Zapata.
La tarde de este sábado, el conductor de un vehículo Nissan Sentra blanco salió de una casa de empeño ubicada a unos metros del Colegio de Bachilleres Plantel 06.
Pero al cruzar la avenida mencionada no tuvo la debida precaución y se atravesó al paso del conductor de una motoneta Italika guinda, quien no alcanzó a frenar y terminó impactándose contra el automóvil.
El motociclista sufrió lesiones en varias partes del cuerpo y fue auxiliado por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); sin embargo, decidió no ser trasladado a un hospital.
Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, aunque los involucrados lograron llegar a un acuerdo en el lugar.
