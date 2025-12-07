logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AKOPA

Fotogalería

AKOPA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Motociclista impacta contra un automóvil

Por Redacción

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Motociclista impacta contra un automóvil

CIUDAD VALLES.- Un hombre resultó lesionado en un choque entre una motoneta y un vehículo sobre la avenida Emiliano Zapata.

La tarde de este sábado, el conductor de un vehículo Nissan Sentra blanco salió de una casa de empeño ubicada a unos metros del Colegio de Bachilleres Plantel 06.

Pero al cruzar la avenida mencionada no tuvo la debida precaución y se atravesó al paso del conductor de una motoneta Italika guinda, quien no alcanzó a frenar y terminó impactándose contra el automóvil.

El motociclista sufrió lesiones en varias partes del cuerpo y fue auxiliado por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); sin embargo, decidió no ser trasladado a un hospital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, aunque los involucrados lograron llegar a un acuerdo en el lugar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Universitarios encienden su árbol navideño
Universitarios encienden su árbol navideño

Universitarios encienden su árbol navideño

SLP

Jesús Vázquez

Maestros jubilados donan ropa abrigadora
Maestros jubilados donan ropa abrigadora

Maestros jubilados donan ropa abrigadora

SLP

Jesús Vázquez

A personas de escasos recursos

Un éxito, Pasarela Pasos de Amor
Un éxito, Pasarela Pasos de Amor

Un éxito, Pasarela Pasos de Amor

SLP

Carmen Hernández

Desfilaron pequeños con diversas prendas, evento del UBRTON

Fuga de drenaje, foco insalubre
Fuga de drenaje, foco insalubre

Fuga de drenaje, foco insalubre

SLP

Redacción

Fétidos olores tienen que soportan compradores cerca del mercado