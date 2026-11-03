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Muere hombre al broncoaspirar

Por Carmen Hernández

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Muere hombre al broncoaspirar
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un hombre en situación de calle murió al broncoaspirar cuando dormía en la banqueta en el Ejido del Refugio, el cual no sobrevivió pese a que recibió auxilio médico y trasladado a un hospital, pero falleció antes de llegar al nosocomio. 

      Los hechos ocurrieron en la calle Porfirio Díaz en el Ejido del Refugio, cuando un hombre en situación de calle dormía sobre la banqueta. 

      Vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al notar que el hombre empezó a sentirse mal, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios y al ver la gravedad lo trasladaron al nosocomio y en el trayecto sufrió un paro cardiorespiratorio, los socorristas realizaron maniobras de reanimación, pero desafortunadamente registro un daño neurológico y falleció en la ambulancia.  

      Al lugar acudió personal de Servicios Periciales quienes trasladaron el cuerpo del infortunado para realizar la necropsia de ley, hasta el momento no había sido reclamado el cuerpo.

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