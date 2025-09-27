Muere hombre, al ser picado por una víbora

Matehuala.- Una persona de sexo masculino originario de la comunidad de Cedral perdió la vida al ser mordido por una serpiente, mientras buscaba lechuguilla en la sierra de Gallos Blancos, el deceso se generó porque pasaron varias horas y al ver que no regresaba, su familia acudió a buscarlo, lamentablemente lo encontraron sin vida.

Los hechos se generaron en la Sierra de Gallos Blancos, donde una persona de sexo masculino le dijo a su familia que acudiría para buscar lechuguilla, sin embargo, pasaron muchas horas y el hombre no regresaba a su casa por lo que su familia inicio una búsqueda en el lugar, finalmente lo encontraron tirado y no reaccionaba por lo que pidieron apoyo a las corporaciones de auxilio para tratar de reanimarlo.

Al llegar los paramédicos al lugar lo revisaron, pero el hombre ya no presentaba signos vitales, al revisarlo presentaba una mordedura en una extremidad que presuntamente le hizo alguna serpiente, que fue lo que probablemente provocó la muerte del hombre

Al lugar acudieron peritos para llevar a cabo las investigaciones, el hombre fue identificado como don Benito de 54 años de edad, su cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para realizarle los exámenes de ley y esclarecer las causas de su muerte.

