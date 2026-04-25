Mueren tres en choque de pipa y camioneta en la Valles–Rioverde

Un choque entre una pipa cargada con melaza y una camioneta dejó tres personas sin vida la tarde de este viernes en la carretera libre Valles–Rioverde, a la altura del kilómetro 23, cerca del ejido Santa Anita, en el municipio de Aquismón.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance involucró un tractocamión tipo cisterna que había salido del Ingenio Alianza Popular, en Tambaca, con dirección a Ciudad Valles, el cual colisionó contra una camioneta tipo pick up con caja californiana.

Tras el impacto, ambas unidades salieron del camino y cayeron a un desnivel, donde la pesada unidad terminó encima de la camioneta. Debido a la magnitud del choque, los ocupantes quedaron prensados entre los restos.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja realizaron maniobras para rescatar a las víctimas; sin embargo, confirmaron que el conductor de la pipa, así como un hombre y una mujer que viajaban en la camioneta, ya no contaban con signos vitales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Acciones de las autoridades tras el accidente

Las dos personas que viajaban en la camioneta no han sido identificadas, aunque se presume que eran pareja.

Personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí acudió al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos y las diligencias correspondientes, mientras que la Guardia Nacional División Caminos tomó conocimiento del accidente y ordenó el retiro de las unidades.