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Municipio de Ciudad Valles no paga apoyos a bomberos

Hay un acuerdo de Cabildo para brindar esta ayuda

Por Redacción

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Municipio de Ciudad Valles no paga apoyos a bomberos
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      CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento adeuda a los bomberos su cuota mensual asignada por Cabildo en todo lo que va del año, de acuerdo con datos de esta corporación.

      Según obra en documentos del mismo Ayuntamiento, la cuota de 30 mil pesos que el Gobierno municipal debe abonar al Honorable Cuerpo de Bomberos, conforme acuerdo de Cabildo no ha sido pagada, al menos durante todo este 2026.

      Este retraso de nueve meses suma un total de 270 mil pesos, tan sólo de este año que no han llegado a la tesorería de Bomberos de esta ciudad.

      Bomberos de Valles también recibe cuota mensual de parte del Gobierno del Estado, aunque no se tienen datos acerca del pago mensual durante este año.

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