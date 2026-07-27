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Municipios deben prohibir legalmente el fracking

Reprochan falta de movilización contra esa política energética

Por Redacción

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
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Municipios deben prohibir legalmente el fracking
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      CIUDAD VALLES. -Manifestantes contra el fracking en la plaza principal de Valles dijeron que podrían realizar el séptimo foro contra esa práctica que quiere llevar a cabo Pemex en la Huasteca debido a que no ven movilización social contra ello en este municipio.

      Alrededor de 50 personas, encabezadas por Rogel del Rosal Valladares y Rosa Esther Peña Soto de la Contraloría del Agua, hablaron y se manifestaron otra vez contra la intención del Gobierno federal y de Pemex de practicar la fractura hidráulica en la Huasteca, mediante el Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos y pidieron que hubiera más movilización de la sociedad civil contra esa política, incluso en las colonias y barrios. 

      Refirieron que los foros seguirán y pedirán a los alcaldes y Cabildos de los municipios que pudieran ser blanco de ese plan que prohíban legalmente esa práctica para que no puedan ejercerla en el futuro próximo, dado que los daños ecológicos serían catastróficos.

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