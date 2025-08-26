Niega Gregorio Cruz actos de prepotencia

CIUDAD VALLES.- El exalcalde de Axtla y actual delegado de Conagua en Querétaro, Gregorio Cruz Martínez afirma que ayer guardias civiles estatales hicieron una revisión de rutina al vehículo en el que viajaba y negó que le hayan encontrado armas o cualquier otro objetivo constitutivo de delito.

Acusa una alteración de los hechos en medios de comunicación y que lo ocurrido en la colonia Santa Mónica la noche del domingo, fue una revisión de rutina sin ninguna confrontación verbal con nadie.

Luego de un reporte de detonaciones de arma de fuego, la Guardia Civil y los municipales acudieron a ese sector y se habrían topado con Cruz Martínez, quien viajaba en una camioneta de la Renault y quien habría bajado con aliento alcohólico del vehículo a amedrentar a los oficiales por importunarlo.

Cruz Martínez insistió en que solamente fue una revisión de rutina y que no pasó ningún incidente, sino que esa es la tergiversación de los hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí