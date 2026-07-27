Niñas obtienen el título en torneo de Minivoleibol

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Matehuala.- Un gran triunfo obtuvieron las niñas integrantes del equipo femenil de voleibol durante el Festival Nacional Infantil y Juvenil de Voleibol 2026, celebrado en la ciudad de León, Guanajuato, donde el representativo de Matehuala se proclamó campeón nacional en la categoría Minivoleibol Femenil, División A.

Las pequeñas deportistas demostraron un gran nivel de juego a lo largo del torneo, superando a equipos de diferentes estados de la República Mexicana para conseguir el campeonato nacional, poniendo en alto el nombre de Matehuala y de San Luis Potosí.

Este importante logro es resultado del talento, disciplina, constancia y esfuerzo que cada una de las jugadoras que han demostrado durante sus entrenamientos y competencias, además del trabajo realizado por sus entrenadores, quienes las prepararon para enfrentar este importante certamen nacional.

Se destacó el respaldo incondicional de las familias de las deportistas, quienes las acompañaron y apoyaron durante todo el proceso para alcanzar este histórico triunfo.

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El campeonato representa un orgullo para la comunidad deportiva de Matehuala y motiva a más niñas y jóvenes a practicar el voleibol, demostrando que con dedicación y trabajo en equipo es posible alcanzar grandes metas, en la actualidad ya son varios equipos de voleibol infantil que han participado en campeonatos estatales y nacionales logrando obtener los primeros lugares.