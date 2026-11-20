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RIOVERDE.- Niño sufre severas quemaduras de segundo grado al caerle agua caliente en su cuerpo en accidente que le sucedió en su vivienda en la colonia María Asunción, el cual fue llevado de emergencia al Hospital General, debido a la gravedad de sus lesiones.

Los hechos ocurrieron en la colonia María Asunción, cuando un niño de 2 años de edad se encontraba en la cocina de la vivienda, de manera imprudente por accidente le cayó agua caliente de una vasija que tenía su madre en una estufa en el pie y zona axilar.

La familia de manera inmediata solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, debido a las quemaduras que sufrió el pequeño y que requerían apoyo.

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja quienes luego de evaluar las lesiones, lo trasladaron de emergencia al Hospital General del Bienestar.

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Los galenos atendieron a l menor quien sufrió quemaduras de segundo grado, el menor quedó internado y en observación, esperando que pueda recuperarse ante las serias lesiones que sufrió y quedar su cuerpo quemado.