logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCURSO DE DISFRACES

Fotogalería

CONCURSO DE DISFRACES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Niños trabajan en el cementerio

Por Jesús Vázquez

Noviembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Niños trabajan en el cementerio

Matehuala.- Niños aprovechan los días de muertos para trabajar en los panteones y ganarse unos cuantos pesos para apoyar a su familia, así como para comprase útiles escolares que les faltan, algo de ropa y claro hasta algún juguete o un dulce. 

Al acudir al Panteón Hidalgo se pudo observar a un gran número de niños y niñas en el camposanto, desde temprana hora para trabajar, acarreando el agua para limpiar las tumbas, además otros pequeños que estaban pintando las letras que ya se encontraban despintadas en algunas sepulturas.

Al platicar con el niño Kevin, de 13 años de edad, dijo que desde que tenía 6 años acude al Panteón Hidalgo a trabajar el primero y dos de noviembre, para acarrear agua, de esta manera lograr obtener unos pesos para apoyar a sus padres, claro también comprarse algo de ropa y lo que le hace falta en la secundaria. 

En el panteón se pueden ver niños de todas las edades trabajando, incluso algunos de cinco años que están acompañando a sus hermanos mayores y cargan con pequeñas cubetas de agua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los pequeños piden a los visitantes que al acudir al panteón los contraten para acarrear el agua, limpiar las tumbas y pintar letras, pues este primer día estuvo algo escaso el trabajo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Este lunes vuelven clases en la UASLP
Este lunes vuelven clases en la UASLP

Este lunes vuelven clases en la UASLP

SLP

Redacción

Cae albañil de una azotea
Cae albañil de una azotea

Cae albañil de una azotea

SLP

Carmen Hernández

Incendio en el IPA, impiden acceso a PC
Incendio en el IPA, impiden acceso a PC

Incendio en el IPA, impiden acceso a PC

SLP

Redacción

Imponen sanción a la factoría, por negar acceso

Operativo por Día de Muertos
Operativo por Día de Muertos

Operativo por Día de Muertos

SLP

Carmen Hernández

Garantizan seguridad de familias que visitan el cementerio