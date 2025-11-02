Niños trabajan en el cementerio

Matehuala.- Niños aprovechan los días de muertos para trabajar en los panteones y ganarse unos cuantos pesos para apoyar a su familia, así como para comprase útiles escolares que les faltan, algo de ropa y claro hasta algún juguete o un dulce.

Al acudir al Panteón Hidalgo se pudo observar a un gran número de niños y niñas en el camposanto, desde temprana hora para trabajar, acarreando el agua para limpiar las tumbas, además otros pequeños que estaban pintando las letras que ya se encontraban despintadas en algunas sepulturas.

Al platicar con el niño Kevin, de 13 años de edad, dijo que desde que tenía 6 años acude al Panteón Hidalgo a trabajar el primero y dos de noviembre, para acarrear agua, de esta manera lograr obtener unos pesos para apoyar a sus padres, claro también comprarse algo de ropa y lo que le hace falta en la secundaria.

En el panteón se pueden ver niños de todas las edades trabajando, incluso algunos de cinco años que están acompañando a sus hermanos mayores y cargan con pequeñas cubetas de agua.

Los pequeños piden a los visitantes que al acudir al panteón los contraten para acarrear el agua, limpiar las tumbas y pintar letras, pues este primer día estuvo algo escaso el trabajo.