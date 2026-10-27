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No habrá aumento a tarifa del agua

En Junta de Gobierno, acuerdan esta medida el Alcalde y funcionarios

Por Carmen Hernández

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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No habrá aumento a tarifa del agua
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      Ciudad Fernández.- Durante reunión del alcalde y funcionarios del agua se acordó que no habrá aumento a las tarifas para el 2027, se dijo que era para no afectar la economía de las familias, pero que se buscará se regularicen en el pago los usuarios.

      Se llevó a cabo la Junta de Gobierno, donde estuvo presente el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA) Pascual Martínez Sánchez, el alcalde Rodolfo Loredo Hernández y el director de OOSAPA, Antonio Hernández Galván. 

      En la reunión fue autorizado el Plan Operativo Anual 2027, también se discutió y se acordó que no habrá incremento a la tarifa del agua potable, para beneficiar a las familias.  

      Se dijo que se cuenta con un censo de 8,478 tomas de agua, además de que se continuarán las obras de drenaje, para mejorar el sistema.

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