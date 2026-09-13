Nueva ley indígena anularía el fracking

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CIUDAD VALLES.- El coordinador general de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Iván Ramos Méndez dijo que la nueva Ley General de Pueblos Indígenas y Afromexicanos contempla que se pueda rechazar una propuesta que los indígenas consideren contraria a sus intereses y a su entorno, como el fracking.

En el capítulo 6 de 8 con los que cuenta la Ley propuesta que se envió hoy a consulta a indígenas locales y que trata del derecho a la consulta y el consentimiento, Ramos Méndez dijo "...incluso, hablando aquí de fracking, de la importancia de que el Estado Mexicano reconozca esa protección que tiene de sus territorios, se establecen artículos específicos que señalan que cuando un proyecto tenga como consecuencia afectar de manera grave la existencia de las comunidades, simplemente ese proyecto no se debe realizar".

Esto dejaría claro que la Ley propuesta estaría en contra del fracking, dadas las consecuencias funestas de extinción de agua y vida que han descrito especialistas en medio ambiente.