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Ofrece Conafe estudios de Bachillerato Comunitario

Se acercan estudios de nivel medio superior

Por Carmen Hernández

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Ofrece Conafe estudios de Bachillerato Comunitario
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      RIOVERDE.- El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) ofrece el Bachillerato Comunitario, el objetivo es que la educación media superior llegue a las comunidades más apartadas, para que jóvenes puedan continuar sus estudios profesionales. 

      Víctor Nava Luna coordinador de Conafe, dio a conocer que ya se cuenta con el nivel Bachillerato, para que los jóvenes de las comunidades tengan la oportunidad de seguir estudiando. 

      Se ofrece el servicio educativo en las localidades de Colorado de Villa Juárez, El Nacimiento en Rioverde. 

      Además, se tiene contemplado ampliar la cobertura donde se tenga mayor demanda y haya los alumnos suficientes para su apertura.  

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      Es por ello que se les exhorta a los jóvenes que han concluido el nivel secundaria, para que se acerquen a Conafe y puedan seguir superándose para concluir sus estudios universitarios.

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