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Ofrece el DIF curso de shampoo artesanal

Fomenta el autoempleo entre mujeres

Por Jesús Vázquez

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Ofrece el DIF curso de shampoo artesanal
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      MATEHUALA.- El DIF Municipal llevó a cabo el curso de elaboración de shampoo artesanal en la comunidad de Santa Cruz, con la finalidad de fomentar el autoempleo entre las mujeres de esta localidad, ya que es un producto que pueden comercializar.

      Este curso tiene como objetivo brindar herramientas y conocimientos que permitan a las participantes desarrollar nuevas habilidades, fomentando el emprendimiento y la posibilidad de generar un ingreso adicional para fortalecer la economía de sus familias.

      Las asistentes aprendieron a elaborar shampoo de romero con sangre de grado, una fórmula muy conocida y que puede prepararse de manera natural con plantas, sin utilizar tantos químicos, lo que ayuda a fortalecer el cabello. 

      Las participantes mostraron gran interés por los conocimientos adquiridos, ya que este curso les permitirá elaborar shampoo para uso personal o, en su caso, ofrecerlo a la venta y obtener ingresos económicos adicionales.

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      Este tipo de cursos tienen la finalidad de apoyar a las familias y brindarles herramientas para que, con los conocimientos adquiridos, puedan crear pequeños negocios y generar su propio autoempleo, se espera que el DIF Municipal realice más cursos de este tipo en las diversas comunidades y en la cabecera municipal, para apoyar a las familias matehualenses y personas que se encuentran desempleadas.

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