Ofrecen cursos de comprensión de la Biblia

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Matehuala.- Durante este mes de septiembre, integrantes de la Congregación de los Testigos de Jehová llevan a cabo una campaña para ofrecer cursos bíblicos gratuitos e interactivos, dirigidos a personas interesadas en conocer y comprender mejor el contenido de las Escrituras.

Joel Hernández Villalobos y Antonio Banda, ministros de la Congregación de los Testigos de Jehová, informaron que esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a las personas a comprender los consejos y enseñanzas prácticas que se encuentran en la Biblia.

Explicaron que muchas personas tienen interés en conocer la palabra de Dios, pero en ocasiones no comprenden el significado de algunos de sus textos, por lo que durante esta campaña estarán acercándose a quienes deseen aprender más sobre la Biblia y conocer cómo aplicar sus enseñanzas en la vida cotidiana.

Como parte de la actividad, los Testigos de Jehová estarán entregando ejemplares de la publicación "¡Disfrute de la vida para siempre!", un folleto que contiene tres lecciones y presenta principios bíblicos mediante diferentes recursos, entre ellos ilustraciones a color, enlaces a videos y preguntas que permiten conversar y reflexionar sobre los temas abordados.

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Los ministros señalaron que las personas interesadas pueden acercarse para conocer más detalles sobre estos cursos, los cuales son gratuitos. La campaña concluirá con un discurso especial titulado "¿Cómo puede ayudarle la Biblia?", que será presentado en las congregaciones de los Testigos de Jehová alrededor del mundo.