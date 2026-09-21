logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jugar con la memoria para mirar el presente

Fotogalería

Jugar con la memoria para mirar el presente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ofrecen cursos de comprensión de la Biblia

Por Jesús Vázquez

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
A
Ofrecen cursos de comprensión de la Biblia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Durante este mes de septiembre, integrantes de la Congregación de los Testigos de Jehová llevan a cabo una campaña para ofrecer cursos bíblicos gratuitos e interactivos, dirigidos a personas interesadas en conocer y comprender mejor el contenido de las Escrituras.

      Joel Hernández Villalobos y Antonio Banda, ministros de la Congregación de los Testigos de Jehová, informaron que esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a las personas a comprender los consejos y enseñanzas prácticas que se encuentran en la Biblia.

      Explicaron que muchas personas tienen interés en conocer la palabra de Dios, pero en ocasiones no comprenden el significado de algunos de sus textos, por lo que durante esta campaña estarán acercándose a quienes deseen aprender más sobre la Biblia y conocer cómo aplicar sus enseñanzas en la vida cotidiana.

      Como parte de la actividad, los Testigos de Jehová estarán entregando ejemplares de la publicación "¡Disfrute de la vida para siempre!", un folleto que contiene tres lecciones y presenta principios bíblicos mediante diferentes recursos, entre ellos ilustraciones a color, enlaces a videos y preguntas que permiten conversar y reflexionar sobre los temas abordados.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los ministros señalaron que las personas interesadas pueden acercarse para conocer más detalles sobre estos cursos, los cuales son gratuitos. La campaña concluirá con un discurso especial titulado "¿Cómo puede ayudarle la Biblia?", que será presentado en las congregaciones de los Testigos de Jehová alrededor del mundo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Insistencia en mantener fracking en Huasteca puede ser presión de EEUU
      Insistencia en mantener fracking en Huasteca puede ser presión de EEUU

      Insistencia en mantener fracking en Huasteca puede ser presión de EEUU

      SLP

      Huasteca Hoy

      El activista explica que Texas, Tamaulipas y Huasteca comparten cuenca hidrocarburífera, lo que influye en la política.

      Fracking significaría la extinción de la vida en la Huasteca
      Fracking significaría la extinción de la vida en la Huasteca

      Fracking significaría la extinción de la vida en la Huasteca

      SLP

      Redacción

      Celebran asamblea sobre ley general de pueblos indígenas
      Celebran asamblea sobre ley general de pueblos indígenas

      Celebran asamblea sobre ley general de pueblos indígenas

      SLP

      Carmen Hernández

      Suspendieron los simulacros, por ser sábado
      Suspendieron los simulacros, por ser sábado

      Suspendieron los simulacros, por ser sábado

      SLP

      Jesús Vázquez

      Por ser día inhábil para diversas instituciones