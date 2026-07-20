Ofrecen plática sobre violencia a los adultos

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Ciudad Fernández.- Imparten plática sobre violencia a adultos mayores de la estancia Los Años Dorados, donde se les dio a conocer las instancias que les pueden ofrecer ayuda en caso de sufrir cualquier tipo de violencia que ponga en riesgo su vida.

Personal de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, Bienestar Familiar y el Inapam, impartieron una interesante plática sobre la violencia familiar, donde los adultos conocieron los diferentes tipos de violencia y cómo identificarlas, para no ser víctimas de este tipo de acciones que pueden poner en riesgo su vida.

Desde violencia física, sicológica y económica, además de otro tipo de acciones.

También se les dio a conocer que instituciones como Dif, les puede brindar atención y acompañamiento para denunciar este tipo de hechos.

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Lo que se busca es proteger a los adultos mayores de la violencia y que tengan una vida de calidad.