Ola de atracos genera inseguridad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Continúan los robos a casa habitación en la Rivera y el Barrio de los Llanitos, lo que genera mucha inseguridad entre la población, ante la ola de delincuentes.

La ola de atracos se están dando en varios sectores del municipio, muchos de los atracos se generan porque los ladrones aprovechan que las madres de familia salen a trabajar y a llevar a los niños a la escuela, pero al regresar a las viviendas ya encuentran su domicilio saqueado, los delincuentes se llevan todo lo que encuentran de valor.

Indicaron también que reconocen que los operativos de la Guardia Civil del Estado en el Ejido del Refugio, si han logrado reducir un poco los robos, pero que se requiere que hay más operativos de parte de las corporaciones policiacas.

Finalmente hicieron un llamado al director de Seguridad Pública Municipal para que se refuercen los recorridos, para que se logre detener a los delincuentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí