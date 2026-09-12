Operativo por fiestas patrias en el Pueblo Mágico

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Real de Catorce.- En el Pueblo Mágico inició el operativo de Fiestas Patrias 2026, en el que trabajarán de manera coordinada elementos de la Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Municipal, Tránsito y Vialidad Municipal, así como Protección Civil Municipal.

El objetivo es mantener vigilancia permanente y salvaguardar la integridad física de los miles de visitantes que se esperan durante estas fechas, además de brindar seguridad a los habitantes y comerciantes del Pueblo Mágico.

Real de Catorce es un destino turístico muy visitado durante temporadas especiales, como las Fiestas Patrias, aumenta el número de visitantes, ante esta situación, se decidió implementar un operativo especial para prevenir accidentes y atender cualquier contingencia que pudiera presentarse.

Durante estos días se realizarán recorridos y rondines de vigilancia tanto en el Pueblo Mágico como en las carreteras de acceso, con la finalidad de brindar atención oportuna en caso de algún accidente o emergencia y evitar que una situación pueda convertirse en una tragedia.

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Asimismo, se hace un llamado a los visitantes que acudirán en sus vehículos particulares a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones de las autoridades, especialmente al transitar por las carreteras y caminos de la región.