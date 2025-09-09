Organizan rifa de lentes pro Catedral

Matehuala.- El presbítero Gustavo Tapia rector de la Catedral dio a conocer que se está llevando a cabo la rifa de unos lentes de conocida marca que será el próximo 14 de septiembre y para participar la cuota es de 100 pesos y con esto se ayuda para las obras de construcción de la segunda parte de la Catedral, la cual ya se está llevando a cabo.

Mencionó que los boletos los pueden comprar en la librería de la Catedral, ubicada en la calle Benito Juárez donde antes era la Notaría Parroquial, mencionó que también hay personas que están apoyando con la venta de los boletos.

Aún hay boletos y faltan pocos días por lo que invitan a los fieles católicos apoyar para continuar con las obras de construcción del recinto católico.

La rifa la llevaran a cabo el próximo 14 de septiembre, por lo que ya solo quedan unos cuantos días, se invita a la población a participar, agregó que la construcción de la Catedral va muy bien y las torres ya casi están terminadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Comentó que también han empezado a construir la segunda parte de la Catedral, donde están arreglando la parte trasera del templo que se encontraba muy deteriorada, para empezar, se quitó la barda del lado de la calle Juárez, que ya estaba en pésimas condiciones y con el riesgo de desplomarse.