Inicia ciclo U. R Castellanos con 800 estudiantes

Por Flor Martínez

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
Con una matrícula inicial de 800 estudiantes, incorporados a 10 carreras, ocho licenciaturas y dos ingenierías, comenzó el ciclo escolar de la Universidad Rosario Castellanos (UNRC) en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 

El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, destacó entre las carreras las ingenierías de Robótica e Inteligencia Artificial, consideradas innovadoras y pioneras en la entidad, que se busca sean replicadas en otros estados.

Refirió que en próximos días, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, acudirá a dar el arranque de construcción de las nuevas instalaciones, con características similares a las actuales.

El funcionario detalló que la plantilla docente fue integrada tras un proceso de selección nacional en el que participaron aspirantes de la propia Rosario Castellanos en la Ciudad de México. Explicó que

el 80% del profesorado, cuenta con doctorado y el 20% con maestría, lo que garantiza un nivel académico competitivo.

Agregó que la construcción del campus recibió una inversión inicial de 162 millones de pesos de recursos federales y estatales, destinados a aulas, 31 laboratorios, áreas comunes, estacionamiento y una cancha de futbol.

