Analizará Congreso exhorto por polución de ladrilleras

El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y miembro de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, Luis Felipe Castro Barrón, anunció que el Congreso del Estado analizaría un exhorto a la Secretaría de Gestión Ambiental y Metropolitana (Segam) por la actual contaminación generada por ladrilleras en la entidad.

Castro Barrón señaló que, como legisladores, han estado trabajando de manera cercana con la Segam y otros organismos, revisando acciones relacionadas no sólo con las ladrilleras, sino también con los tiraderos clandestinos y otros focos de contaminación. Subrayó que la prioridad es concertar acciones con las secretarías correspondientes; sin embargo, advirtió que de no observar avances concretos se recurriría a un exhorto formal.

En este contexto, el legislador adelantó que presentará una iniciativa para prohibir los tiraderos clandestinos, argumentando que, aunque actualmente la práctica está prohibida, su regulación sigue siendo únicamente administrativa. Castro Barrón destacó que la propuesta busca elevar estas conductas a la categoría de delito ambiental, convirtiéndolas en crímenes que afecten no solo la tierra y el medio ambiente, sino también la seguridad de las comunidades y zonas de cultivo.

“Lo que queremos es que deje de ser solo un trámite administrativo y se considere un crimen ambiental, porque los tiraderos clandestinos están generando problemas en tierras de cultivo y en las zonas habitadas”, afirmó

el legislador.