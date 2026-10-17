Otorgan beca a egresada del Tec

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CIUDAD VALLES.- Una egresada del Tecnológico Nacional de México en Valles se fue becada a la Universidad de Cardiff, en Gales, Reino Unido.

Melissa Carrizales Díaz, quien es ingeniera en Industrias Alimentarias del Tec local fue una de las 10 seleccionadas de entre 700 aspirantes para recibir una beca en Cardiff, para hacer la maestría en Química para la Sustentabilidad (MSc in Chemistry for Sustainability).

El British Council o Consejo Británico es una institución de Reino Unido que se dedica a las relaciones y las oportunidades educativas y tiene presencia en casi todo el mundo, desde 1943.

La joven promesa buscaba becas en línea cuando se topó con esta opción, con la que ahora alcanzará el grado de maestría en Gales y podrá desarrollar sus conocimientos en cualquier lugar del planeta.

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