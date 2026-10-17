logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Otorgan beca a egresada del Tec

Estudiará maestría en Química para la Sustentabilidad en RU

Por Redacción

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
A
Otorgan beca a egresada del Tec
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Una egresada del Tecnológico Nacional de México en Valles se fue becada a la Universidad de Cardiff, en Gales, Reino Unido. 

      Melissa Carrizales Díaz, quien es ingeniera en Industrias Alimentarias del Tec local fue una de las 10 seleccionadas de entre 700 aspirantes para recibir una beca en Cardiff, para hacer la maestría en Química para la Sustentabilidad (MSc in Chemistry for Sustainability). 

      El British Council o Consejo Británico es una institución de Reino Unido que se dedica a las relaciones y las oportunidades educativas y tiene presencia en casi todo el mundo, desde 1943. 

      La joven promesa buscaba becas en línea cuando se topó con esta opción, con la que ahora alcanzará el grado de maestría en Gales y podrá desarrollar sus conocimientos en cualquier lugar del planeta.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Bomberos rescatan a menor de edad
      Bomberos rescatan a menor de edad

      Bomberos rescatan a menor de edad

      SLP

      Redacción

      No a consulta con cúpula, ahora a negociar: Arteaga
      No a consulta con cúpula, ahora a negociar: Arteaga

      No a consulta con cúpula, ahora a negociar: Arteaga

      SLP

      Redacción

      Zafra iniciaría en noviembre en el Ingenio Plan de SL
      Zafra iniciaría en noviembre en el Ingenio Plan de SL

      Zafra iniciaría en noviembre en el Ingenio Plan de SL

      SLP

      Redacción

      Usan Unidad Deportiva Infantil como cantina
      Usan Unidad Deportiva Infantil como cantina

      Usan Unidad Deportiva Infantil como cantina

      SLP

      Redacción