Realizan subida de máscaras de Xantolo

Cierre de temporada de Día de Muertos

Por Jesús Vázquez

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Realizan subida de máscaras de Xantolo

Matehuala.- El grupo Coatlicue llevó a cabo el cierre de la temporada del Día de Muertos con la subida de las máscaras de Huehues que cada año utilizan en el Xantolo, esto lo realizaron en la Plaza de Armas, de esta manera las máscaras fueron guardadas y no se sacarán hasta el próximo año.

Este evento se llevó a cabo con el último bailable de huehues del año, en la Plaza de Armas donde acudieron un gran número de personas a esta ceremonia, donde cada uno de los bailarines hizo esta danza especial, posteriormente se hizo el ritual para subir y guardar las máscaras de Xantolo.

 Durante este ritual les echaron agua bendita y aguardiente a las máscaras, para que no vaya a quedar alguna alma o espíritu malo, y queden limpios los bailarines y las máscaras, las cuales fueron limpiadas y guardadas y regresen las ánimas a su lugar a descansar.

Jesús Torres Arias dio a conocer que esta es una actividad cien por ciento potosina, originaria de la huasteca, e inicia el 29 de septiembre con la bajada de máscaras y el ciclo se cierra el 29 de noviembre en honor a San Andrés, se tiene hasta el cinco de diciembre para hacer la tradicional subida de máscaras. 

Aunque estas traiciones no son de Matehuala en los últimos años se han dado a conocer gracias a Coatlicue.

