Cascadas de El Salto lucirán su esplendor

Hay acuerdo alcalde con CFE para que haya caída de agua

Por Redacción

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Rafael Olvera Torres “Peluchín” advirtió que hay un acuerdo con la CFE para que no haya interrupción de la cascada El Salto los fines de semana de esta temporada vacacional por venir, para ser el atractivo para atraer más turismo al municipio.

Refirió el alcalde de El Naranjo que sostuvo una reunión con el nuevo gerente de la hidroeléctrica para quedar en el acuerdo de que no se interrumpa el flujo de agua durante los tres días del fin de semana, dada la afluencia turística que hay en vacaciones -que comenzarán en la segunda quincena de diciembre- y garantizó que así será.

Una de las quejas de los prestadores de servicio es que uno de los tres atractivos máximos de la Huasteca, como es esta caída de agua desaparecen, dando al traste al paseo de los visitantes que vienen atraídos por ese lugar al municipio y viene el desaliento del viaje realizado.

