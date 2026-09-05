Otorgarán Premio Estatal de la Juventud

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RIOVERDE.- Invitan a inscribirse para obtener el Premio Estatal de la Juventud, para los interesados el registro se cierra el próximo 25 de septiembre, esperando tener una buena respuesta y reconocer a jóvenes en diversos ámbitos.

La dirección del Instituto Estatal de la Juventud dio a conocer que se tiene todo listo para llevar a cabo el magno evento, en el que podrán participar jóvenes de 12 a 29 años de edad.

Podrán participar en el mérito académico, impulsando la cultura y el arte, medio ambiente y bienestar animal, desarrollo económico, mérito deportivo, ciencia, tecnología e investigación, inclusión y desarrollo de personas con discapacidad.

Al primer lugar de cada categoría se estará entregando un premio en efectivo de 50 mil pesos.

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Es por ello que se les invita a los jóvenes para que se registren y puedan obtener estos grandiosos premios, se establecen algunas condiciones para poder inscribirse, para mayores informes acudir a las oficinas del Instituto Estatal de la Juventud.