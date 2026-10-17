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Padres de familia bloquean Escuela Telesecundaria

Mantendrán su posición hasta que lleguen los docentes

Por Carmen Hernández

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Padres de familia bloquean Escuela Telesecundaria
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      Cárdenas.- Padres de familia bloquean el acceso a la Escuela Telesecundaria Independencia y Libertad ubicada en la cabecera municipal, en el barrio Brownsville, molestos porque autoridades educativas no les han hecho caso a su demanda de la falta de maestros en la institución educativa, lo que está retrasando la enseñanza educativa de sus hijos.

      Paterfamilias cansados de que sus hijos cuenten con los docentes indispensables en la Escuela Telesecundaria, desde temprana hora y con pancartas en mano se manifestaron en la institución, bloqueando el acceso a todas las personas y docentes.  

      La escuela se mantuvo cerrada, para exigir a las autoridades educativas que envíen a un docente y dejen de afectar a la comunidad estudiantes de la institución, aunque esta petición ya fue hecha dos veces con anterioridad, sin tener una respuesta positiva. 

      Molestos los paterfamilias ante la nula atención de autoridades educativas, dijeron que si la SEGE no envía el personal, la toma de la Escuela continuará porque lo único que les preocupa es la educación de sus hijos, que no se está cumpliendo hasta el momento.

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