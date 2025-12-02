Padres de familia del CBTIS, molestos

CIUDAD VALLES.- Padres de familia del CBTIS 46 se quejan de que ahora les piden cooperación para adornar la escuela con motivos navideños.

Algunos padres de familia de esta escuela de nivel medio superior refirieron que la dirección del plantel intenta cobrar un dinero extra a cada alumno para hacer los arreglos alusivos a las fechas navideñas, cuando ese tipo de gastos suelen hacerse con el dinero del pago anual que se entrega a la institución educativa.

Refirieron que el monto a pedir no es una cantidad exorbitante, son 50 pesos, sin embargo, el número de alumnos de ese centro de bachillerato rebasa el millar y explicaron que no son cuestiones académicas de urgencia a realizar.