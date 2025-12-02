logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Fotogalería

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Padres de familia del CBTIS, molestos

La institución les exige una cuota para adornar la escuela

Por Redacción

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Padres de familia del CBTIS, molestos

CIUDAD VALLES.- Padres de familia del CBTIS 46 se quejan de que ahora les piden cooperación para adornar la escuela con motivos navideños. 

Algunos padres de familia de esta escuela de nivel medio superior refirieron que la dirección del plantel intenta cobrar un dinero extra a cada alumno para hacer los arreglos alusivos a las fechas navideñas, cuando ese tipo de gastos suelen hacerse con el dinero del pago anual que se entrega a la institución educativa. 

Refirieron que el monto a pedir no es una cantidad exorbitante, son 50 pesos, sin embargo, el número de alumnos de ese centro de bachillerato rebasa el millar y explicaron que no son cuestiones académicas de urgencia a realizar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Un éxito, festival de bandas sinfónicas
Un éxito, festival de bandas sinfónicas

Un éxito, festival de bandas sinfónicas

SLP

Carmen Hernández

Celebran festividad de Inmaculada Concepción
Celebran festividad de Inmaculada Concepción

Celebran festividad de Inmaculada Concepción

SLP

Jesús Vázquez

Atenderá el TUA casos de sucesión agraria
Atenderá el TUA casos de sucesión agraria

Atenderá el TUA casos de sucesión agraria

SLP

Carmen Hernández

Realizan reunión de seguridad
Realizan reunión de seguridad

Realizan reunión de seguridad

SLP

Jesús Vázquez