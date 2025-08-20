Padres gastan hasta 5 mil pesos en útiles escolares

CIUDAD VALLES.- Entre 3,500 y 5,000 pesos por niño gastarán los padres de familia en el regreso a clases.

La información surge de madres de familia y parientes de niños y menores de edad que regresarán a clases el 1 de septiembre y se refiere al gasto de útiles escolares, uniformes, zapatos, mochila y pago de inscripción.

En algunos casos, como refieren los compradores, el costo de es de 3,500 pesos, sin embargo, en otro, el gasto es de más de 5000 pesos, llegando incluso a los 8,000 pesos, en algunos otros alumnos de instituciones privadas.

La queja generalizada fue por la exacerbada lista de útiles que suelen dar en algunos grupos de escuelas públicas, de acuerdo con madres de familia.

