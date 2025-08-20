logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Padres gastan hasta 5 mil pesos en útiles escolares

Una queja generalizada por la exacerbada lista que dan en escuelas públicas

Por Redacción

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
Padres gastan hasta 5 mil pesos en útiles escolares

CIUDAD VALLES.- Entre 3,500 y 5,000 pesos por niño gastarán los padres de familia en el regreso a clases.

La información surge de madres de familia y parientes de niños y menores de edad que regresarán a clases el 1 de septiembre y se refiere al gasto de útiles escolares, uniformes, zapatos, mochila y pago de inscripción.

En algunos casos, como refieren los compradores, el costo de es de 3,500 pesos, sin embargo, en otro, el gasto es de más de 5000 pesos, llegando incluso a los 8,000 pesos, en algunos otros alumnos de instituciones privadas.

La queja generalizada fue por la exacerbada lista de útiles que suelen dar en algunos grupos de escuelas públicas, de acuerdo con madres de familia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

No descarta J. C. Valladares buscar la gubernatura de SLP
No descarta J. C. Valladares buscar la gubernatura de SLP

No descarta J. C. Valladares buscar la gubernatura de SLP

SLP

Jesús Vázquez

Llevó a cabo un conversatorio con socios de Coparmex Matehuala

Impide CFE que la Dapas repare fuga
Impide CFE que la Dapas repare fuga

Impide CFE que la Dapas repare fuga

SLP

Miguel Barragán

Dejó sin agua a poblados cercanos a la Zona Tének, al agujerar conducto

Sesión de hidroterapia en cascadas de Tamasopo
Sesión de hidroterapia en cascadas de Tamasopo

Sesión de hidroterapia en cascadas de Tamasopo

SLP

Carmen Hernández

Realizan foro del Gusano Barrenador
Realizan foro del Gusano Barrenador

Realizan foro del Gusano Barrenador

SLP

Carmen Hernández