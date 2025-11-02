Panteones, con cientos de visitantes

Matehuala.- Cientos de personas acuden a los cementerios con motivo del día de muertos este primero de noviembre, que es el día de todos los santos, así como de los angelitos refiriéndose a todos los niños que han fallecido.

Al recorrer el Panteón Hidalgo se pudo observar que varios papás fueron a visitar las tumbas de sus hijos, les dejaron flores y globos eran tumbas de niños recién nacidos, así como sepulturas de niños de distintas edades, también hubo quién les llevaba un juguete y los colocaba arriba de la sepultura de los chiquitines, para que su espíritu venga a jugar con ellos.

Encontramos a una señora que comentó que su nieto Ezequiel falleció hace 10 años y era un pequeño de apenas un año de edad, pero cada año ella y los papás del niño visitan la tumba le colocan un globo y flores, así mismo rezaron por el descanso del pequeño y esperan algún día volverlo a ver.

También mucha gente acudió este primero de noviembre a visitar las tumbas de sus familiares, aprovechando que no hay tanta gente como el dos de noviembre, poder visitar más cómodamente a sus seres fallecidos, así mismo invitaron a las personas a acudir a los panteones e inculcar estas tradiciones del día de muertos entre los niños y jóvenes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Daniel un adulto mayor de 65 años, acudió a visitar la sepultura de sus padres, así como de algunos hermanos que ya fallecieron.