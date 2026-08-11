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Papelerías, listas para el regreso de las clases

Admiten comerciantes que supermercados son dura competencia

Por Jesús Vázquez

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Papelerías, listas para el regreso de las clases
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      Matehuala.- Para las papelerías de la ciudad el regreso a clases es la temporada del año en la que mayor venta logran tener, pues todos los niños requieren útiles escolares nuevos y aunque los supermercados son una dura competencia, muchas personas acuden a estos negocios.

      Bernardo Martínez, propietario de una papelería, dio a conocer que tiene más de 15 años dedicándose a este negocio, cada año la temporada de regreso a clases es la de mejores ingresos para sus compañeros que se dedican a esto, aunque cada vez es un poco más difícil porque hay una gran variedad de artículos diferentes, por lo que tratan de tener todo lo que requieren los clientes. 

      Comentó que los supermercados son una competencia muy fuerte, pues como son empresas grandes y con varias sucursales, hacen muchas ofertas que logran atraer a la gente, afectando la economía de los pequeños negocios, pero ahora los propietarios de las papelerías ante esto tienen que preparase y ofrecen mayor calidad y al final del día para todos alcanza. 

      Declaró que en artículos escolares esta es la temporada más alta de todo el año, y ya después se preparan ofreciendo otras cosas, como en el caso de septiembre artículos patrios, en diciembre artículos navideños y así para poder salir adelante. 

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