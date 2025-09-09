Parquímetros, aún sin cobro

CIUDAD VALLES.- Se extiende hasta este lunes la condonación de pago de parquímetros, hasta que los aparatos estén funcionando, de acuerdo con información del alcalde David Medina Salazar.

Este lunes fue también de estacionamiento gratis, ya que la condición del Ayuntamiento a la empresa es que comenzaría de nueva cuenta a cobrarse en cuanto los parquímetros estén funcionando en su totalidad, ya que la estadística apuntó a que 19 de los 60 parquímetros no servían.

Esta mañana, técnicos de la empresa no sólo reparaban, sino que en algunos casos instalaban nuevos dispositivos, para terminar con los arreglos y empezar a cobrar nuevamente.

La noche de este lunes habría una nueva condición para saber si el martes 9 de septiembre habrá una nueva disposición para los ciudadanos.

