logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Fotogalería

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Parquímetros, aún sin cobro

Por Redacción

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Parquímetros, aún sin cobro

CIUDAD VALLES.- Se extiende hasta este lunes la condonación de pago de parquímetros, hasta que los aparatos estén funcionando, de acuerdo con información del alcalde David Medina Salazar. 

Este lunes fue también de estacionamiento gratis, ya que la condición del Ayuntamiento a la empresa es que comenzaría de nueva cuenta a cobrarse en cuanto los parquímetros estén funcionando en su totalidad, ya que la estadística apuntó a que 19 de los 60 parquímetros no servían. 

Esta mañana, técnicos de la empresa no sólo reparaban, sino que en algunos casos instalaban nuevos dispositivos, para terminar con los arreglos y empezar a cobrar nuevamente. 

La noche de este lunes habría una nueva condición para saber si el martes 9 de septiembre habrá una nueva disposición para los ciudadanos. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entregarán CURP certificadas
Entregarán CURP certificadas

Entregarán CURP certificadas

SLP

Jesús Vázquez

El evento será este miércoles en el Parque Álvaro Obregón

Impacta auto contra camioneta en Tantobal
Impacta auto contra camioneta en Tantobal

Impacta auto contra camioneta en Tantobal

SLP

Redacción

Vecinos demandan una razzia canina
Vecinos demandan una razzia canina

Vecinos demandan una razzia canina

SLP

Carmen Hernández

Los perros ya han atacado a varias persiones

Arranca Canaco Viernes muy mexicano en Valles
Arranca Canaco Viernes muy mexicano en Valles

Arranca Canaco Viernes muy mexicano en Valles

SLP

Redacción