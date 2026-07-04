Participa el TecM en encuentro de vinculación educativa

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Matehuala.- El Tecnológico de Matehuala participó en el encuentro de vinculación educativa entre el Tecnológico y los Subsistemas de Educación Media Superior de Gobierno del Estado, realizado en las instalaciones del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, en la capital potosina.

El encuentro tuvo como propósito fortalecer la colaboración entre el Tecnológico Nacional de México y los subsistemas de educación media superior del Gobierno del Estado, a fin de impulsar estrategias que favorezcan la continuidad académica de las y los jóvenes hacia la educación superior tecnológica.

Como parte del programa hubo una exposición de motivos, la participación de autoridades educativas, la firma de una carta de intención relacionada con el pase directo entre el Tecnológico de Matehuala y la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, así como la presentación del contexto de los institutos tecnológicos participantes.

La participación del Tecnológico de Matehuala permitió exponer la importancia del plantel como una opción estratégica de educación superior para las y los jóvenes de la región, así como su papel en la formación de profesionistas vinculados con las necesidades productivas, sociales, tecnológicas y humanas del Altiplano Potosino.

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Bernal Robledo director del Tecnológico refrendó el compromiso institucional de continuar fortaleciendo la vinculación con los subsistemas de educación media superior, con el objetivo de abrir más oportunidades para que las y los estudiantes puedan continuar su formación profesional dentro del Tecnológico Nacional de México.