logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AKOPA

Fotogalería

AKOPA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Perros callejeros, un riesgo de salud pública

Canes muerden a personas, con miedo puedan contraer la rabia

Por Carmen Hernández

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Perros callejeros, un riesgo de salud pública

RIOVERDE.- Niños no pueden jugar en las calles por la presencia de mascotas agresivas en la  Infonavit los Naranjos pues los muerden y pueden sufrir severas lesiones, además del riesgo de sufrir rabia, pues se desconoce si los animales están vacunados.  

Familias explicaron que en los andadores de la colonia se pueden observar muchos perros callejeros, incluso un pitbull, que es muy peligroso y otras mascotas. 

Los niños y niñas ya no pueden jugar por que las mascotas de repente se van encima de ellos y los muerden, lo que representan un riesgo para las familias del sector. 

Los animales agresivos, han atacado a ciclistas y personas que transitan por este sector de la ciudad.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los vecinos piden la intervención de las autoridades de salud, para abatir este problema de salud que se genera por los animales callejeros.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Universitarios encienden su árbol navideño
Universitarios encienden su árbol navideño

Universitarios encienden su árbol navideño

SLP

Jesús Vázquez

Maestros jubilados donan ropa abrigadora
Maestros jubilados donan ropa abrigadora

Maestros jubilados donan ropa abrigadora

SLP

Jesús Vázquez

A personas de escasos recursos

Un éxito, Pasarela Pasos de Amor
Un éxito, Pasarela Pasos de Amor

Un éxito, Pasarela Pasos de Amor

SLP

Carmen Hernández

Desfilaron pequeños con diversas prendas, evento del UBRTON

Fuga de drenaje, foco insalubre
Fuga de drenaje, foco insalubre

Fuga de drenaje, foco insalubre

SLP

Redacción

Fétidos olores tienen que soportan compradores cerca del mercado