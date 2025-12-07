Perros callejeros, un riesgo de salud pública

RIOVERDE.- Niños no pueden jugar en las calles por la presencia de mascotas agresivas en la Infonavit los Naranjos pues los muerden y pueden sufrir severas lesiones, además del riesgo de sufrir rabia, pues se desconoce si los animales están vacunados.

Familias explicaron que en los andadores de la colonia se pueden observar muchos perros callejeros, incluso un pitbull, que es muy peligroso y otras mascotas.

Los niños y niñas ya no pueden jugar por que las mascotas de repente se van encima de ellos y los muerden, lo que representan un riesgo para las familias del sector.

Los animales agresivos, han atacado a ciclistas y personas que transitan por este sector de la ciudad.

Los vecinos piden la intervención de las autoridades de salud, para abatir este problema de salud que se genera por los animales callejeros.