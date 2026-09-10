Personal del INAH protegerá restos de mamut
Fueron localizados en la comunidad El Sauz
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CERRITOS.- Equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se reúne con autoridades municipales para tomar acciones sobre los restos de mamut encontrados en la comunidad del Sauz.
La presidenta municipal Ruth Liliana Castillo Montelongo, la Cronista municipal Alma Lorena Rojas, Daniel Elvira titular del Archivo Municipal, se reunieron con Imelda Aguirre Mendoza, directora del INAH.
La finalidad es buscar la forma de conservar y proteger los restos de mamut que fueron localizados en la comunidad del Sauz, el pasado mes de mayo.
Cabe hacer hincapié que también se trasladaron a la comunidad para dar continuidad a los trabajos de conservación del sitio donde fueron localizados los restos históricos.
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