Petros Run entrega apoyo a bomberos

Matehuala.- El Cuerpo de Bomberos ya cuenta con un trípode de rescate para espacios confinados, adquirido gracias a los recursos recaudados en la carrera con causa Petros Run, organizada por Leticia Lara Mendoza y su familia.

El comandante de Bomberos Manuel Mauricio Flores Morales, agradeció la confianza y el apoyo brindado al corporativo en esta ocasión tan especial.

La adquisición de este equipo representa un gran avance para esta institución, ya que los respalda para realizar labores de rescate de manera más rápida, segura y eficiente.

Comentó que este nuevo equipo es un símbolo de compromiso este nuevo equipo es un símbolo de compromiso y solidaridad entre la comunidad y sus bomberos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe hacer mención que los bomberos atienden un gran número de emergencias diariamente, en todo el Altiplano potosino no solo en Matehuala, y logran subsistir gracia al apoyo de las personas, como en este caso la carrera de Petros Run donde todo lo recaudado fue donado a esta corporación.

Petros Run es una carrera que inició en el 2024 en honor al señor Petronilo Lara, quien era un conocido atleta matehualense, que participó en varias carreras y a pesar de ser de la tercera edad, siempre obteniendo los primeros lugares, lamentablemente falleció en el 2023, pero para honrar su memoria su familia ha organizado Petros Run y todo lo recaudado lo donan, y en la segunda carrera el apoyo se dio a Bomberos de Matehuala.