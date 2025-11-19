Piden culminar reparación de camino a La Toconala
La respuesta de autoridades fue que esperaran, señalan vecinos
CIUDAD VALLES.- Vecinos del ejido La Toconala fueron a ver al Ayuntamiento para cuándo les podrán arreglar los 3.5 kilómetros de camino que hay entre su pueblo y cuatro caminos...la respuesta fue que esperaran.
Lorenzo Barrera Hernández, habitante de ese lugar, ubicado al sur del municipio dijo que en varias ocasiones han pedido al alcalde David Medina Salazar y a los que lo precedieron, sin embargo, nadie les ha arreglado los tres kilómetros y medio que hay entre ese poblado y el entronque de Cuatro Caminos.
El trayecto se encuentra intransitable y hay una gran cantidad de emergencias que se han convertido en casos graves, porque no puede salir o entrar un vehículo a buena velocidad a aquel lugar.
Ellos subieron al salón de Cabildo, ante el secretario del Ayuntamiento Luis Ángel Contreras Malibrán y el coordinador de Desarrollo Social, Roberto Reséndiz Galván quienes sólo acertaron a decir que estarán al pendiente de alguna solución pronta sobre el problema, a pesar de que algunos de los visitantes habían pegado oficios de éste y del año pasado en cartulinas donde se leían consignas.
