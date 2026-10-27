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Piden habitantes arreglar la calle Independencia

Por Redacción

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Piden habitantes arreglar la calle Independencia
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      Matehuala.- La calle Independencia en la colonia Olivar de las Ánimas se encuentra llena de baches, algunos grandes y otros pequeños, por lo que es muy difícil transitar para los automovilistas por esta arteria, por lo que los vecinos de la zona piden que se rehabilite, ya que cada día luce más deteriorada.

      La arteria de la Secundaria Flavio C. Sifuentes y la plaza del Triangulito, se encuentra llena de baches, por lo que los automovilistas y motociclistas sufren para circular por esta área, donde van esquivando los hoyos para evitar que sus vehículos se dañen o tener un accidente, la situación empeoró debido a las recientes lluvias, pues salieron a relucir más baches y otros se hicieron más grandes.

      Los vecinos mencionaron que es necesario que se rehabilite esta calle para evitar que ocurran accidentes, pues en esta zona está el camino a la escuela secundaria Flavio C. Sifuentes, la secundaria Ángel Veral, así como también se encuentra la iglesia católica de San Francisco, por lo que circulan por esta arteria muchos vehículos diariamente y luego se genera un caos en este lugar, más a la hora de entrada y salida de clases.

      Los habitantes piden cuando menos una manita de gato, pues la arteria está llena de baches y luego por la noche no se ven.

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