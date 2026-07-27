Piden habitantes más vigilancia de escuelas

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Matehuala.- Ciudadanos de diferentes sectores de la ciudad solicitaron a las autoridades de Seguridad Pública Municipal incrementar los rondines de vigilancia en los alrededores de las escuelas, con el objetivo de prevenir robos y brindar mayor seguridad a estudiantes, maestros y padres de familia.

Los habitantes señalaron que durante las noches y los fines de semana los planteles educativos quedan prácticamente solos, situación que ha sido aprovechada por los amantes de lo ajeno para ingresar y cometer robos, ocasionando daños a las instalaciones y afectando el patrimonio de las instituciones educativas.

Comentaron que en algunos casos los delincuentes sustraen equipo de cómputo, material didáctico, cableado eléctrico, tubería y otros artículos que son indispensables para el funcionamiento de las escuelas, provocando además gastos adicionales para reparar los daños ocasionados.

Por ello, pidieron que la Policía Municipal refuerce los patrullajes, especialmente durante las noches, madrugadas y periodos vacacionales, cuando los planteles permanecen sin actividad y son más vulnerables a este tipo de delitos.

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Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier persona o vehículo sospechoso que permanezca en las inmediaciones de las escuelas, ya que la participación de la población puede contribuir a prevenir robos y facilitar la actuación de las corporaciones de seguridad.