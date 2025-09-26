logo pulso
Acerca el DIF apoyos a niños pedigüeños

Por Carmen Hernández

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- El Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia acerca programas sociales a niños que trabajan en las calles limpiando parabrisas para pedir una limosna a los conductores.  Tras el exhorto del Congreso del Estado, el DIF ha implementado estrategias de acercamiento con familias de los niños y adolescentes que limpian parabrisas en los semáforos y venden dulces por las céntricas calles de la ciudad. 

Personal del Escuadrón AVE acudió al Boulevard Carlos Jonguitud Barrios, con la finalidad de acercar programas sociales como la entrega de despensas, útiles escolares, reparto de uniformes para que los menores y adolescentes no abandonen sus estudios, así como la impartición de diversos cursos. 

Lo que se busca es que no expongan su vida, generar oportunidades de desarrollo y detectar posibles situaciones de riesgo o delitos en contra de los menores. 

