Línea telefónica de PC, fuera de servicio

Matehuala.- En la oficina de Protección Civil Municipal informan que están incomunicados pues la línea telefónica está fuera de servicio, debido a un problema externo una de las dos líneas telefónicas no está funcionando, pero para cualquier comunicación por una emergencia pueden marcar al número 488-881-66-57, esperan que la línea se restablezca lo más pronto posible.

Dieron a conocer que este problema se origina en la red exterior con fallas que ha presentado la compañía que les brinda el servicio telefónico y ya reportaron el problema esperando que pronto lo reparen para tener mayor comunicación, ya que esta es una corporación de emergencia que diariamente recibe muchos reportes que atender, pero a pesar de este problema continúan trabajando de manera normal

Por otra parte, los elementos de Protección Civil recibieron el llamado antier por la noche sobre un perrito lesionado en un monte de la calle Rivas Guillén, por lo que acudieron los elementos de esta corporación de auxilio y lo abordaron en la camioneta que usan para rescatar los animalitos como perros y gatos, fue llevado con un médico veterinario para su revisión.

Se han incrementado los llamados de emergencia para rescatar perros y gatos en la ciudad, muchos de estos son atropellados por vehículos que van a exceso de velocidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí