Estado

Ponen en marcha Semana de la Salud

Por Jesús Vázquez

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Ponen en marcha Semana de la Salud

Matehuala.- Se llevó a cabo el arranque de la Semana de Salud la cual concluye el próximo el 13 de septiembre, para empezar esta campaña se llevó a cabo una feria de la salud en la Plaza Benito Juárez.

En la Feria de la Salud colocaron distintos módulos informativos, uno de vacunación, otro de reproducción sexual, de enfermedades venéreas, modulo sobre el cáncer infantil, salud dental, prevención de accidentes, toma de glucosa y presión arterial y salud materna, se tuvo una excelente respuesta por parte de la ciudadanía que pasaba por la Plaza Juárez.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número II informó que a lo largo de esta semana estarán acudiendo con módulos de información a distintos sectores del municipio, así como comunidades y demás municipios que le corresponde atender a esta Jurisdicción.

Esta semana está enfocada en la prevención de la salud y el bienestar integral de las familias, con actividades como vacunación, detección de enfermedades, pláticas informativas y el estilo de vida saludables. 

Se exhorta a la población acudir a sus centros de salud a hacerse sus chequeos médicos, así como completar el esquema de vacunas de los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores para que se las apliquen, mencionó que esta vacunando contra el sarampión para combatir esta enfermedad.

