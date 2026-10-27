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Ponen en servicio la línea 3 de Metro Red

Por Redacción

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Ponen en servicio la línea 3 de Metro Red
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      CIUDAD VALLES.- La secretaria de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta inauguró la Línea 3 de Metro Red, gratuita en Valles, frente al Fraccionamiento Valle Alto.

      Esta media tarde, la funcionaria expresó que la ruta saldrá de Praderas del Río, originalmente tendría que salir de Santa Rosa, pero la infraestructura de calle todavía está pendiente, y recorrerá la avenida Santa Rosa, el bulevar Adolfo López Mateos, la avenida principal de Pancho Villa, el circuito intercolonias, la 18 de Marzo y saldrá a la carretera al Mante para ir a la 20 de Noviembre (calles alternas), para ir hasta La Pimienta.

      Habrá unidades cada 15 minutos, comenzando a las seis de la mañana, para terminar a las nueve de la noche, el servicio será gratuito para la población en general.

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