logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Por concluir, Semana de Lactancia Materna

Por Carmen Hernández

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
A
Por concluir, Semana de Lactancia Materna
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- El próximo 7 de agosto concluye la Semana Mundial de Lactancia Materna, por lo que el DIF recibió un reconocimiento por contar con una sala de lactancia. Cabe destacar que el pasado lunes inició la Semana Mundial, con un programa de radio más corazón. 

      Hoy miércoles 5 de agosto se realizará el Programa de radio Más Corazón, donde se contará con una asesora de lactancia a las 12 horas. El jueves en la plaza principal, se contará con un módulo de información, sobre los beneficios de la lactancia materna y para cerrar la semana, el viernes se realizará la lactancia materna en el Auditorio de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) a las 5 de la tarde. 

      Por otro lado, la presidenta del DIF Municipal Karina Quintero acudió a la capital potosina, a recibir un reconocimiento porque se cuenta con una sala de lactancia en el municipio. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Nombran en Comisión de Búsqueda a exjefe policiaco señalado por abusos
      Nombran en Comisión de Búsqueda a exjefe policiaco señalado por abusos

      Nombran en Comisión de Búsqueda a exjefe policiaco señalado por abusos

      SLP

      Huasteca Hoy

      Héctor Edgar Mar del Ángel, exdirector de la Policía Municipal de Ciudad Valles, fue designado titular de la CEBP.

      Valles sumará tres camiones a la recolección de basura
      Valles sumará tres camiones a la recolección de basura

      Valles sumará tres camiones a la recolección de basura

      SLP

      Huasteca Hoy

      Dos unidades serán nuevas y otra fue rehabilitada; se incorporarían al servicio el próximo 15 de agosto.

      Adulto mayor se suicida
      Adulto mayor se suicida

      Adulto mayor se suicida

      SLP

      Redacción

      Nueve heridos por pirotecnia en Axtla
      Nueve heridos por pirotecnia en Axtla

      Nueve heridos por pirotecnia en Axtla

      SLP

      Redacción

      Una persona sufrió amputación de dos dedos