Por concluir, Semana de Lactancia Materna

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RIOVERDE.- El próximo 7 de agosto concluye la Semana Mundial de Lactancia Materna, por lo que el DIF recibió un reconocimiento por contar con una sala de lactancia. Cabe destacar que el pasado lunes inició la Semana Mundial, con un programa de radio más corazón.

Hoy miércoles 5 de agosto se realizará el Programa de radio Más Corazón, donde se contará con una asesora de lactancia a las 12 horas. El jueves en la plaza principal, se contará con un módulo de información, sobre los beneficios de la lactancia materna y para cerrar la semana, el viernes se realizará la lactancia materna en el Auditorio de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) a las 5 de la tarde.

Por otro lado, la presidenta del DIF Municipal Karina Quintero acudió a la capital potosina, a recibir un reconocimiento porque se cuenta con una sala de lactancia en el municipio.