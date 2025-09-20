Por fin logran un acuerdo Alcaldía-Iberparking

CIUDAD VALLES.- Ahora sí a partir del lunes volverán a funcionar los parquímetros en calles de la ciudad, luego de que el Ayuntamiento logró un convenio trianual con la empresa Iberparking, después de nueve meses y medio de haber iniciado la administración municipal.

Luego de casi un mes de gracia sin que los automovilistas se vieran obligados por los trabajadores de Iberparking de pagar por estacionarse, este lunes 22 de septiembre volverá a ser obligatoria la cuota, porque ya hubo un acuerdo y ahora sí no habrá excusa a quien sea sancionado.

Entre los pormenores del acuerdo, Iberparking entregará 120 mil pesos mensuales a las arcas municipales y la operatividad quedará en manos de la empresa.